Milan-Dinamo Zagabria, Pioli: “Difesa a tre? Domani no, ma domenica…”

Stefano Pioli , alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria di Champions League, ha scartato l'ipotesi di una difesa a tre . L'ipotesi, però, rimane in piedi e non esclude di proporla in occasione della partita contro il Napoli, valida per la 7^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

Se ha tempo e modo di provare la difesa a 3 in questa settimana: "Per caratteristiche dei nostri avversari domani no, almeno dall'inizio. Per domenica tutto è possibile. Vediamo, abbiamo tempo. Non sto pensando alla prossima, ma stiamo pensando a domani sera".