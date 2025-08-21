Milan, De Winter: “Non ho mai ricevuto offerte dall’Inter”

Sul palcoscenico di San Siro: "Finora ho sempre giocato molto bene a San Siro penso, mi piace tantissimo il pubblico e l'ambiente che crea quello stadio. Davvero bello".

È stata una trattativa lampo: "Tutto velocissimo. Ero con la mia famiglia, mi ha chiamato il mio procuratore e quando una squadra come il Milan chiama è difficile dire di no".

Era davvero vicino all'Inter? "Ho letto delle cose, ma io non ho mai avuto nessuna offerta".

Cosa significa indossare la maglia del Milan? Quale obiettivo si è prefissato? "La maglia è pesante. Io ho tanti obiettivi e sogni. Mi metto sempre a disposizione".

Cosa l'ha colpito del Milan? "Mi sto trovando molto bene. La prima impressione è che non manchi nulla. È bello sentire che fanno tutto per farti stare bene".

È arrivato nel momento giusto? "Ho fatto tutto passo per passo. C'è sempre la cosa giusta al momento giusto".