Milan, De Winter: “Non ho mai ricevuto offerte dall’Inter”

De Winter si è presentato come nuovo giocatore rossonero nel corso di una conferenza stampa a Casa Milan. Si riportano alcune sue parole
Koni De Winter è un nuovo giocatore del Milan. L'ex Genoa è arrivato per sostituire Malick Thiaw all'interno del reparto difensivo. Appena dopo la cessione del tedesco al Newcastle, la dirigenza rossonera si è fiondata sul belga, anticipando la concorrenza dell'Inter. Anche di questo ha parlato De Winter all'interno della sua conferenza stampa di presentazione. Di seguito, si riportano alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

De Winter: "Quando il Milan chiama è difficile dire di no"

Per De Winter è stata un'estate speciale: "Sì, tra convocazione col Belgio e passaggio al Milan, ma soprattutto la seconda parte ..."

Sul palcoscenico di San Siro: "Finora ho sempre giocato molto bene a San Siro penso, mi piace tantissimo il pubblico e l'ambiente che crea quello stadio. Davvero bello".

È stata una trattativa lampo: "Tutto velocissimo. Ero con la mia famiglia, mi ha chiamato il mio procuratore e quando una squadra come il Milan chiama è difficile dire di no".

Era davvero vicino all'Inter? "Ho letto delle cose, ma io non ho mai avuto nessuna offerta".

Cosa significa indossare la maglia del Milan? Quale obiettivo si è prefissato? "La maglia è pesante. Io ho tanti obiettivi e sogni. Mi metto sempre a disposizione".

Cosa l'ha colpito del Milan? "Mi sto trovando molto bene. La prima impressione è che non manchi nulla. È bello sentire che fanno tutto per farti stare bene".

È arrivato nel momento giusto? "Ho fatto tutto passo per passo. C'è sempre la cosa giusta al momento giusto".

