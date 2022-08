Milan, De Ketelaere: “Kakà? Spero di portare i suoi stessi successi”

Charles De Ketelaere , nuovo calciatore del Milan ha parlato del paragone con Ricardo Kaká e sul perché ha scelto il numero 90. Il belga si sente un giocatore diverso dall'ex fuoriclasse rossonero, ma si augura di portare gli stessi successi del suo predecessore. Per quanto riguarda il numero, invece, si tratta soltanto di una scelta di continuità. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Si, ho sentito e visto quanto grande sia stato Kakà come giocatore. Ho visto molti video, sinceramente quello che posso dire io ho le mie caratteristiche, le mie qualità e spero di portare tutti i successi che lui ha portato qui. Il numero 90 è il numero del Bruges che mi ha assegnato. Non do importanza, ma ho avuto tanto successo". Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan