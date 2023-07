Milan, data e orario della conferenza stampa di Loftus-Cheek | PM News

Ruben Loftus-Cheek, nuovo acquisto del Milan, sarà presentato in conferenza stampa nel centro sportivo di Milanello. Tutte le informazioni

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione domani, martedì 11 luglio, alle ore 14:30, il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, che il Milan ha prelevato dal Chelsea per 20 milioni di euro bonus inclusi, sarà presentato in conferenza stampa nel centro sportivo rossonero di Milanello. Potrete seguire LIVE la conferenza di Loftus-Cheek, oltre che sui canali ufficiali del club rossonero, anche in diretta testuale su 'PianetaMilan.it'. Reijnders al Milan? L'AZ racconta la sua versione >>>