Milan, data e orario della conferenza stampa di De Ketelaere | PM News

Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan, si presenterà in conferenza stampa a Milanello dopodomani, venerdì 5 agosto, alle ore 14:00. Sarà un'occasione importante, per i giornalisti e per i tifosi rossoneri, per una prima presa di contatto con il fantasista belga, classe 2001, prelevato dal club di Via Aldo Rossi dal Bruges per 35 milioni di euro bonus compresi. Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>