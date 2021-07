Milan, data ed orario della conferenza di presentazione di Maignan

Il Milan ha comunicato giorno ed orario della conferenza stampa di presentazione di Mike Maignan, nuovo portiere rossonero. Le ultime news

Il Milan ha comunicato giorno ed orario della conferenza stampa di presentazione di Mike Maignan, nuovo portiere rossonero. La conferenza si terrà domani, giovedì 29 luglio, alle ore 13:45 a Milanello. Sarà un'occasione, per gli addetti ai lavori ma anche e soprattutto per i tifosi del Diavolo di scoprire l'estremo difensore classe 1995, prelevato per 15 milioni di euro bonus compresi dal Lille campione di Francia. La conferenza di Maignan potrà essere seguita in diretta sui canali ufficiali di A.C. Milan e, in live testuale, su 'PianetaMilan.it'. Vlasic, il Milan rischia la beffa: le ultime sul trequartista croato >>>