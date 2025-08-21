Milan-Cremonese: data, luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

Potrete seguire la conferenza di Allegri, LIVE, sui canali ufficiali del Milan o, in alternativa, con la nostra consueta diretta testuale su 'PianetaMilan.it'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CONFERENZA
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 in conferenza stampa.
L'appuntamento è per domani, venerdì 22 agosto, alle ore 12:00, presso la sala stampa di 'Casa Milan', sede del club rossonero.
Potrete seguire la conferenza di Allegri, LIVE, sui canali ufficiali del Milan o, in alternativa, con la nostra consueta diretta testuale su 'PianetaMilan.it'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA