Milan-Cremonese: data, luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà Milan-Cremonese in conferenza stampa. Ecco tutte le informazioni necessarie
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 in conferenza stampa.

L'appuntamento è per domani, venerdì 22 agosto, alle ore 12:00, presso la sala stampa di 'Casa Milan', sede del club rossonero.

Potrete seguire la conferenza di Allegri, LIVE, sui canali ufficiali del Milan o, in alternativa, con la nostra consueta diretta testuale su 'PianetaMilan.it'.

