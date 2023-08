Milan, oggi la conferenza stampa di presentazione di Okafor

Oggi ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Noah Okafor, attaccante svizzero prelevato dal RB Salisburgo per 14 milioni di euro

Oggi pomeriggio, lunedì 7 agosto 2023, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000 che il Milan ha prelevato, in questo calciomercato estivo, dal RB Salisburgo per 14 milioni di euro. L'appuntamento è per le ore 14:30 nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello.