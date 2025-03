Milan, Conceicao sulle parole di Leao: “Forse non si è spiegato bene”

Sergio Conceicao ha parlato alla vigilia di Milan-Lazio in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulle parole di Rafael Leao

Milan-Lazio , 27^ giornata della Serie A 2024-25 . Dopo la doppia sconfitta contro Torino e Bologna , i rossoneri si trovano a meno otto punti dal quarto posto occupato dalla Juventus. Una qualificazione alla prossima edizione della Champions League sembra essere molto lontana. Come da prassi, Sergio Conceicao ha parlato alla vigilia di Milan-Lazio in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti molto interessanti, il portoghese ha detto la sua anche sulle parole di Rafael Leao .

Milan, Conceicao: "Leao ha parlato di un momento specifico del gioco"

"Forse non si è spiegato bene. Quando avevamo la palla bassa, con il Bologna che fa marcatura a uomo ovunque, dovevamo sfruttare la situazione di spazi nella loro metà campo, attirando giocatori e sfruttando la palla alta. Però sono alcuni momenti di gioco. Poi con palla a centrocampo chiedevamo altro. Lui parlava del momento del gol. Così come i momenti dei calci d'angolo. Lavoriamo su questo. Però non è che vogliamo sempre la palla lunga. Ha parlato di un momento specifico del gioco".