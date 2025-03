Milan, Conceicao: “Io dipendo dai risultati. Non sono un bambino”

Napoli-Milan , 30^ giornata della Serie A 2024-25 . La squadra di Sergio Conceicao non deve più sbagliare: il quarto posto dista 6 punti, ma il Diavolo è al momento solamente nono. Bisognerà, praticamente, soltanto vincere. Per il Milan una settimana delicata: dopo i partenopei ci sarà la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e poi la Fiorentina in Serie A. Alla vigilia della sfida contro il Napoli ha parlato Sergio Conceicao in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla fiducia della società.

Milan, Conceicao: "Io devo lavorare, non ho questa debolezza di avere bisogno di..."

"Sinceramente, non ho bisogno di questo. Si parla tanto di rassicurare, di parlare, di stare tranquillo. Io devo lavorare, non devo pensare ad altro. Non ho questa debolezza di aver bisogno di qualcuno che mi dica qualcosa. Io dipendo dai risultati. Lavoro per questo. Quando arriverà l'ora che ci dobbiamo sistemare lo faremo. Quando sarà, sarà. Io non sono un bambino. Non ho bisogno che mi dicano di più".