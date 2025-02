Domani, domenica 2 febbraio 2025 alle ore 18:00, ci sarà il derby di Milano tra Milan e Inter. Partita valida per la 23^ giornata della Serie A 2024-25. I rossoneri arrivano a questa sfida fondamentale non al meglio vista la brutta sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria e il mercato che impazza. Sergio Conceicao non ha neanche tutti i giocatori a disposizione e avrà scelte pressoché forzate. Il portoghese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Ecco le sue parole su Simone Inzaghi che ha parlato di nuovo della Supercoppa, lamentandosi del presunto fallo di Morata.