Milan, Conceicao: “La discontinuità? Sappiamo che c’è da lavorare, ma…”

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League contro il Girona , Sergio Conceicao , tecnico del Milan , ha risposto alle diverse domande dei giornalisti presenti. L'allenatore portoghese ha parlato di svariati argomenti: dalle condizioni di Pulisic fino alla discontinuità della squadra.

Se era mai capitato di allenare una squadra discontinua: "Mi è capitato anche di peggio, ma succede. Giochiamo contro gli avversari. Non è che se giochi contro squadre teoricamente inferiori ci sono momenti in cui la squadra avversaria è sopra, fa parte del calcio. Ci sono momenti in una partita, ci sono tanti dettagli importanti. La base non deve essere negoziabile. Se c'è da soffrire c'è da soffrire, se c'è da difendere di più c'è da difendere di più, poi quello che conta di più è il risultato. Contro la Juve ci è mancato qualcosa nel secondo tempo? Assolutamente sì. I giocatori sono coscienti che c'è da lavorare per migliorare, ed è importante che ci sia questa base per avere l'evoluzione che abbiamo noi".