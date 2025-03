Milan, Conceicao: “Da lunedì avremo modo di fare tanto”

Milan, Conceicao pronto a cambiare? "Se avrà tempo avremo modo di..."

"Per il tempo che ho a disposizione, fino a domani, perché dopo avremo tempo. Vogliamo lavorare sulla dinamica. A volte costruire a tre significa tre centrali, ma non è così. A volte giocheremo con modulo diverso. Da lunedì avremo modo di fare tanto. In passato ho giocato con tanti moduli, sempre con dinamica in cui i giocatori si devono sentire sicuri con e senza palla. Dove dobbiamo pressare, con chi dobbiamo pressare... Si lavora tutto in campo, ma sicuramente lavorerò, se avrò tempo perché per gli allenatori è così che sono sempre in discussione".