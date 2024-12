Alle ore 12:00, presso la sala stampa del centro sportivo di Milanello, Conceicao si presenterà ai giornalisti ed ai tifosi. Dopo la conferenza stampa ed il pranzo, il Milan partirà per l'Arabia Saudita dove, dal 2 al 6 gennaio 2025, è in programma la Supercoppa Italiana. Oltre ai rossoneri, parteciperanno Atalanta, Inter e Juventus. LEGGI ANCHE: Milan, come cambia il calciomercato con Conceicao: ruoli, obiettivi e un nuovo alleato >>>