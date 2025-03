Milan, Conceicao: “Champions? Se non ci credevo non ero qua”

Napoli-Milan, 30^ giornata della Serie A 2024-25. La squadra di Sergio Conceicao non deve più sbagliare: il quarto posto dista 6 punti, ma il Diavolo è al momento solamente nono. Bisognerà, praticamente, soltanto vincere. Per il Milan una settimana delicata: dopo i partenopei ci sarà la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e poi la Fiorentina in Serie A. Alla vigilia della sfida contro il Napoli ha parlato Sergio Conceicao in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla possibile rimonta per la zona Champions League.