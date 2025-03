Milan-Como, Goldaniga: “Sconfitta immeritata, col 2-0 cambiava tutto”

Cosa manca per vincere queste partite: "Parliamo tante volte di questo. Non è la prima volta. Normale che poi ci sono gli episodi nel calcio, che possono cambiare il corso di una partita. Per esempio a Roma siamo andati in vantaggio, ma siamo rimasti in 10 e abbiamo perso le distanze. Poi c'è la bravura degli avversari. Sono attrezzati per stare in alto. Il rammarico è aver preso il pareggio a Venezia all'ultimo e non aver chiuso la partita. Siamo una neopromossa, seppur con investimenti importanti. Vogliamo crescere e imparare dagli errori".