Milan-Club Brugge, Hayen: “Aspettiamo con ansia la partita con i rossoneri”

Nicky Hayen, allenatore del Club Brugge, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di Champions League contro il Milan

Nicky Hayen , allenatore del Club Brugge , ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di Champions League contro il Milan . Ecco le sue parole.

Le parole di Nicky Hayen in vista di Milan-Club Brugge

"Prima della partita avevo detto che non dovevamo concentrarci su martedì perchè sapevo quanto fosse difficile per il Club conquistare punti qui ed era fondamentale portare a casa questa e abbiamo raggiunto l’obiettivo. Tuttavia, non è una bugia che aspettiamo con ansia la partita di martedì. Ora ci concentriamo sul Milan, sarà ovviamente una partita diversa". LEGGI ANCHE: Youth League - Milan-Bruges: Guidi e i giovani. Ibra, Liberali: le novità