Milan, Cairo: “Ibrahimovic? E’ un grande, è stato un grande campione”

"Con lui sicuramente non ho in comune l'altezza... E' un grande, è stato un grande campione ma è un grande e un vincente dal punto di vista di testa. Quello che farà lo farà bene, è sempre motivato e concentrato. Penso abbia qualcosa di importante in serbo e non ha certo bisogno dei miei consigli". LEGGI ANCHE: Milan, Giroud si allena in gruppo. Personalizzato per Kalulu