Milan-Cagliari, Nicola: “Oggi come una vittoria per noi”

Cosa lo fa pensare più in positivo e sul doppio attaccante: "Io ho ereditato una squadra, non è stata costruita. Aveva un modo di stare in campo. Abbiamo lavorato su principi e concetti nostri, che sono serviti anche quando abbiamo cambiato modo di stare in campo, rispettando le caratteristiche della squadra. Unendo il lavoro in ritiro, ci è venuto bene. Questo ci ha permesso di avere buona aggressività ed essere efficaci. Però abbiamo giocato con Piccoli al primo anno da titolare, Zortea che fa 4 gol per la prima volta, giocatori che arrivavano dalla B e altri adattati. Si cerca di sfruttarli al meglio. Abbiamo costruito la partita con due punte, a volte l'abbiamo fatto, ma non voglio perdere le caratteristiche. In base a chi affrontiamo".