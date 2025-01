Milan-Cagliari, Felici: “La dedica era pronta per il gol”

Sugli assist e se la prestazione di oggi è una svolta: "Sì, ci aiuta molto mentalmente. Sappiamo che abbiamo tante partite. Siamo in una zona non bella di classifica, che però è corta. Dobbiamo lavorare tanto".

Se San Siro stimola o fa paura: "Dal campo sembra più grande, non si capisce dove finiscono gli spalti. Però bella sensazione, mi sono divertito".

Se sente la pressione di dover determinare: "No, io in campo mi diverto e spero di far bene".