Milan, Conceicao: “Supercoppa? Non possiamo avere la pancia piena”

Intervenuto in conferenza, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Sergio Conceicao, tecnico del Milan ha toccato diversi argomenti

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Sergio Conceicao, tecnico del Milan ha toccato diversi argomenti: dall'entusiasmo dopo la Supercoppa fino ai possibili assenti per la sfida a San Siro contro i rossoblù. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!