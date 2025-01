Milan, Conceicao: “Esordio a San Siro? Nessuna emozione, ecco perché”

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Cagliari , Sergio Conceicao , tecnico del Milan ha toccato diversi argomenti: dall'entusiasmo dopo la Supercoppa fino ai possibili assenti per la sfida a San Siro contro i rossoblù. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Sull'esordio a San Siro: «Non ho nessuna emozione, adrenalina normale di una partita, di capire dove sono. In un club storico. Per la preparazione della partita ho tante cose per la testa, non penso a cosa vivrò prima o durante. Qualcosa sentirò, non sono una pietra. Ma la cosa principale è preparare i ragazzi per vincere la partita».