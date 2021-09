Milan, Brahim Diaz: “Non mi sento un leader, sento solo di dover dare il meglio”

Brahim Diaz, alla vigilia di Milan-Atletico Madrid, ha risposto così alla domanda se si sente un leader tecnico dei rossoneri

Brahim Diaz, alla vigilia di Milan-Atletico Madrid, ha risposto così alla domanda se si sente un leader tecnico dei rossoneri. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Per quanto riguarda i miei compagni, vale la regola dell'uno per tutti e tutti per uno. Siamo una famiglia, ognuno dà il meglio e il merito è anche del Mister. Davanti a partite di questo tipo però c'è da migliorare, perché sono difficili e importanti. Io non mi sento un leader, mi sento solo di dover dare il meglio. Ringrazio i miei compagni".