Milan-Bologna, Pioli: “Riaprire gli stadi? Sarebbe bellissimo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore rossonero, nella conferenza stampa di Milanello alla vigilia di Milan-Bologna, ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi prima del termine della stagione. Ecco cosa ha detto Pioli.

“Riapertura stadi? Sarebbe bello, anzi bellissimo. Noi abbiamo tifosi fantastici che ci hanno sostenuto anche quando le cose non andavano bene. Mi immagino come sarebbe bello giocare le ultime partite a San Siro con i nostri tifosi. Ovviamente in questo momento è importante continuare ad avere attenzione – avverte Pioli – .Non credo sia possibile già in questa stagione, ma mi auguro che possa avvenire già all’inizio della prossima. Milan-Cagliari con lo stadio aperto? Sarebbe bellissimo”. INTANTO RANGNICK LA PROSSIMA SETTIMANA SARA’ A LONDRA, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓