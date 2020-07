Milan-Bologna, Pioli in conferenza: “Rebic è già un top player”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di ‘San Siro‘, Milan-Bologna, valevole per la 34^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sulla crescita della squadra: “E’ cresciuta la conoscenza reciproca, è cresciuta la conoscenza delle nostre capacità. Abbiamo interpretato le partite con più qualità e personalità”.

Su cosa gli manca ad Ante Rebic per diventare un top player: “Per i numeri che ha lo è già, poi si può sempre migliorare. Sta mettendo in campo una fisicità e una qualità straordinaria. Credo sia sbagliato, però, andare sui singoli. La nostra forza è il gruppo. Siamo contenti, temevo questa partita, perché il Bologna aveva già vinto 7 volte in trasferta, tra cui anche quella contro l’Inter. Dobbiamo pensare alle prossime partite”.

Sulla preparazione atletica durante il lockdown: “Abbiamo usato buon senso durante la pausa, aumentando gradualmente i carichi. Quando c’è la disponibilità poi le cose riescono”.

Sui complimenti: “Fa piacere, però i conti si fanno alla fine, al 2 agosto”.

Su cosa è cambiato in fase offensiva: “Abbiamo più convinzione in noi stessi e sono cresciuti anche singolarmente. Ho tante possibilità, stanno facendo tutti bene”.

