Milan-Bologna, data e orario della conferenza di Pioli | PM News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenterà in conferenza stampa a Milanello la sfida Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023. Il Diavolo arriverà all'appuntamento contro i felsinei dell'ex Siniša Mihajlović con 4 punti in classifica. Questo per via della vittoria interna contro l'Udinese e il pareggio in casa dell'Atalanta.