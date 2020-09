Milan-Bodo/Glimt, Pioli in conferenza: “Impressionato da Hauge..”

Milan-Bodø/Glimt: le dichiarazioni di Pioli in conferenza

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del match Milan-Bodø/Glimt. I rossoneri, grazie a questo successo, accedono al playoff decisivo di Europa League: giovedì prossimo sfideranno in trasferta il Rio Ave per conquistare il pass per i gironi della competizione.

Sull’avversario di stasera

“Sapevamo che avremmo incontrato difficoltà, è una squadra propositiva. Gli attaccanti hanno delle ottime qualità. Sapevamo che avremmo sofferto e infatti abbiamo sofferto, ma credo che abbiamo meritato la vittoria”

Qualche giocatore che gli è piaciuto degli avversari?

“Gli attaccanti esterni sono giocatori di qualità, soprattutto Hauge. Mi ha impressionato anche il difensore centrale di sinistra. E’ sicuramente una squadra di buon livello e infatti è in testa nel campionato norvegese. Sapevamo delle difficoltà e infatti ci sono state. Ci aspettavamo questo tipo di difficoltà, ma siamo stati brave a superarle”.

Su Hauge

“L’avevamo visionato bene, sapendo che era bravissimo ad andare dentro tra le linee sia a puntare l’uomo sull’esterno. E’ sicuramente un giocatore di livello europeo”.

Sul Milan senza Ibra

“Tanto questa storia ci sarà sempre. E’ un giocatore che quando è in campo ci darà sempre un valore aggiunto. Non credo che la squadra sia Ibra dipendente. Poi bisogna sottolineare che mancavano tanti giocatori, non solo Ibra. La squadra è stata squadra”.

LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI AL TERMINE DEL MATCH >>>