Milan-Bari, Landucci: “Loftus è fortissimo, non sa neanche lui quanto”

Come stanno Rafa Leao e Modric: "Modric ha avuto un indurimento, l'abbiamo tolto subito per non rischiare. Vediamo nei prossimi giorni. Modric è un campione, una persona intelligente. Si è messo a disposizione e fa gli allenamenti a 100 all'ora".
Se Ruben può essere la chiave: "Per me è forte, non sa neanche lui quanto. Però deve essere tutta la squadra. Però ci hanno tirato troppe volte in porta".
Che tipo di punta state cercando: "Di mercato meglio che parli Tare, non sono la persona adatta".
Su Gimenez: "Non sono preoccupato. È arrivato più tardi, siamo contenti. Si sta impegnando e oggi ha fatto un assist. Deve crescere, come tutti".
