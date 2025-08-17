PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Bari, Landucci: “Loftus è fortissimo, non sa neanche lui quanto”

CONFERENZA

Milan-Bari, Landucci: “Loftus è fortissimo, non sa neanche lui quanto”

Milan-Bari, Landucci: “Loftus è fortissimo, non sa neanche lui quanto” - immagine 1
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come giudica la partita: "Come in tutte le partite siamo soddisfatti di alcune cose, meno di altre. Poi al di là dei numeri: Tomori ha fatto un assist da terzino. Sono cose che avevamo preparato per migliorare l'occupazione degli spazi".

LEGGI ANCHE

Come stanno Rafa Leao e Modric: "Modric ha avuto un indurimento, l'abbiamo tolto subito per non rischiare. Vediamo nei prossimi giorni. Modric è un campione, una persona intelligente. Si è messo a disposizione e fa gli allenamenti a 100 all'ora".

Se Ruben può essere la chiave: "Per me è forte, non sa neanche lui quanto. Però deve essere tutta la squadra. Però ci hanno tirato troppe volte in porta".

Che tipo di punta state cercando: "Di mercato meglio che parli Tare, non sono la persona adatta".

Su Gimenez: "Non sono preoccupato. È arrivato più tardi, siamo contenti. Si sta impegnando e oggi ha fatto un assist. Deve crescere, come tutti".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA