Milan-Bari, Caserta: “Loro lotteranno per lo Scudetto”

CONFERENZA

Fabio Caserta Bari
Fabio Caserta, allenatore biancorosso, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026
Stefano Bressi
Fabio Caserta, allenatore biancorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Com'è andata: "Mi aspettavo le difficoltà. Erano più forti sotto tutti i punti di vista. Però abbiamo fatto un'ottima partita. Dovevamo sfruttare le occasioni. Sono soddisfatto nel complesso. Il nostro campionato inizia la prossima settimana, oggi volevamo fare una bella partita. Abbiamo rischiato, ma lo chiedo. Hanno fatto quanto provato".

Sul minuto di silenzio per Mattia: "Sono giorni difficili. Non ha giocato perché è stato dieci giorni senza allenarsi. Minuto toccante. Ci siamo stretti intorno a lui e alla famiglia. Per noi è fondamentale, speriamo di averlo il prima possibile".

Se bisogna ancora lavorare molto: "Sì, vedo grandi passi avanti, ma siamo ancora all'inizio. I giocatori cercano sempre di migliorare, ottimo punto di partenza".

Se si aspetta qualcosa dal mercato: "Oggi abbiamo fatto ottime cose, a volte oggi abbiamo esasperato la cosa. Però lo stadio lo permetteva. Abbiamo chiesto di divertirsi oggi e fare cosa proviamo. C'è da lavorare tanto".

Sulla risposta emotiva della squadra e quale giovane l'ha impressionato: "Oggi si è vista una squadra con personalità. Serve da tutti, oggi bene. Nei momenti di difficoltà abbiamo sofferto insieme, non ci siamo sbilanciati e non abbiamo concesso troppo in ripartenza, anche se loro sono molto forti. Vedo margine di crescita. Rao ha qualità tecniche e fisiche, non era facile giocare la prima qui, sono soddisfatto".

Quanto sta crescendo il Bari e quanto aiutano queste serate: "Stiamo crescendo, giocando qui di più. Volevo giocare anche io in questo stadio oggi. Mi dispiace per chi non ha giocato. Stiamo crescendo, ma bisogna lavorare ancora tanto. Nel primo gol abbiamo perso l'uomo in area. Il Milan lotterà per vincere lo Scudetto".

