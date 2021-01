Milan-Atalanta, Pioli: “Theo Hernandez ci garantisce qualità importanti”

Milan-Atalanta, Pioli sul ritorno di Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il coronavirus ha scombussolato, oltre che la vita dell’intero pianeta, anche il mondo calcio. Giocatori costretti a stop improvviso causa positività, ma anche i cosiddetti ‘falsi positivi’. Un errore di valutazione di cui è rimasto vittima Theo Hernandez, ritornato a disposizione di Stefano Pioli dopo il comunicato ufficiale di ieri. Il tecnico rossonero, alla vigilia di Milan-Atalanta, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il ritorno del francese.Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “Theo aveva anche bisogno di riposo e, anche se Dalot lo ha sostituito bene, è chiaro che lui ci garantisce qualità importanti per domani“. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>