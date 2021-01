Milan-Atalanta, Pioli: “Parole Gasperini? Ecco cosa penso” | News

Ultime Notizie Milan Atalanta: Pioli risponde a Gasperini

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta. Pioli ha risposto così a Gian Piero Gasperini, che ha parlato dei giorni scorsi dei tanti rigori concessi al Milan in questa stagione.

“Parole di Gasperini? La realtà è che giochiamo un calcio offensivo e siamo spesso nell’area avversaria. Ecco perché prendiamo tanti rigori. Abbiamo preso tanti pali perché abbiamo giocatori forti. Ho rispetto per la classe arbitrale. Noi dobbiamo pensare a ciò che possiamo condizionare: le nostre prestazioni e i nostri risultati. Giorni di riposo in più o in meno e le parole di Rizzoli? Non ci riguarda e non mi riguarda. Grandissimo rispetto da sempre per la classe arbitrale. Da sempre considerata la migliore. Noi ci concentriamo sulle cose che possiamo determinare. Posso dire solo che siamo la squadra italiana che ha giocato di più. Speriamo di continuare a giocare ogni tre giorni, abbiamo tanti giocatori anche per quello e sarà un vantaggio anche per me. Concentriamoci su quello e non su altre cose”. E’ la giornata di Tomori. Seguila con noi in diretta. VAI AL LIVE>>>