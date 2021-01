Milan-Atalanta, Pioli: “Mandzukic convocato? Ecco la mia idea” | News

Ultime Notizie Milan Atalanta: Pioli parla di Mandzukic

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta. Pioli si è soffermato ovviamente su Mario Mandzukic, neo acquisto rossonero.

“Mandzukic si è inserito subito bene, ha una mentalità moderna ed europea, ha già lavorato anche in Italia. Zero problemi, molta positività nel suo arrivo e fisicamente sta molto bene. Il ritmo partita forse è diverso, ma si è presentato benissimo. Ci sono due possibilità: tenerlo fuori un po’ per farlo sistemare o metterlo subito dentro. Penso sceglieremo questa, domani dovrebbe essere convocato“. Oggi è il giorno di Tomori. Segui con noi il LIVE>>>