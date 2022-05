Milan-Atalanta, Pioli: “Ultima di Ibrahimovic a San Siro? Spero di no”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Atalanta, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Per il bomber potrebbe essere l'ultima in casa in carriera

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato i temi principali di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022, in conferenza stampa oggi a Milanello. La partita di domani, se vinta, potrebbe lanciare i rossoneri verso lo Scudetto. Al contempo, però, potrebbe anche essere 'The Last Dance', l'ultimo ballo, di Zlatan Ibrahimovic a 'San Siro' nella sua immensa carriera.

L'attaccante svedese, infatti, non sa ancora se appendere gli scarpini al chiodo o se continuare a giocare. Ecco cosa ha detto Pioli in conferenza sulla questione: "Ultima di Ibra a 'San Siro'? Non lo so, mi auguro di no perché è un campione, con la C maiuscola. Non solo tatticamente e tecnicamente. Ho una stima nei suoi confronti smisurata e spero non sia così. Però ha la maturità e l'intelligenza di scegliere al meglio. Però anche lui ora è concentrato solo su oggi". Leggi qui le dichiarazioni integrali della conferenza stampa di Pioli >>>

