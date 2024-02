Altra vigilia importante per il Milan. I rossoneri, domani, ospiteranno a San Siro l'Atalanta di Gasperini. Una partita fondamentale per rafforzare il posto Champions e per ripartire dopo i 7 gol presi in due partite. I precedenti sono a favore della Dea: due vittorie nei due confronti precedenti stagionali. Oggi ha parlato Stefano Pioli, nella tradizionale conferenza stampa a Milanello. Tanti gli argomenti di discussione. Ecco l'estratto sulle differenze tra Pulisic e Chukwueze.