Milan-Atalanta, Gasperini sul rigore: "Non mi piacciono queste simulazioni grosse"

Sul rigore in Milan-Atalanta: "Sul regolamento mi sono già espresso abbastanza, a me non piace sempre. È fastidioso cambiare opinione a proprio vantaggio, non mi piacciono questi falli di mano, queste simulazioni grosse che ci sono, tutte queste cose da Var. Ne succedono a decine ormai da mesi. Domenica c'erano Irrati e Orsato, meglio di così, hanno valutato il regolamento è evidente".