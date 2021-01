Milan-Atalanta, Gasperini: “E’ cambiato tanto da quel 5 a 0…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Gasperini

MILAN NEWS – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. Gasperini ha parlato della trasformazione della squadra di Pioli in un anno.

"È una squadra forte, poi una società come il Milan capisce il momento che questo può essere un anno buono e sta intervenendo sul mercato, è un segnale. Cosa è cambiato dal 5-0 dello scorso anno? È cambiato tanto il Milan, è merito di Pioli e della società. Quello che ha fatto il Milan è qualcosa di straordinario".