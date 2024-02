Atalanta, Gasperini: “Milan squadra forte, De Ketelaere? Rispondo così”

Sulla partita: "Il Milan è una squadra molto forte, al di là del passo falso contro il Monza. Sarà una partita sicuramente importante, vale anche per la classifica".

Sull'avversario in Europa League: "Prima dello Sporting dobbiamo giocare contro Milan, Inter e Bologna, faccio fatica a mettere la testa lì. Sono cresciuti, ci siamo incontrati già da due volte, anche questa è un po' un'anomalia, l'importante comunque è arrivarci bene".

Su Lookman: "Il suo rientro per noi è un ulteriore rinforzo, ha fatto un buon allenamento ieri, il dolore si è ridotto molto, è pronto già domani per poterci dare quello che ci ha già dato in passato".

Sull'ingrediente segreto: "Io sono negato in cucina (ride, ndr). Le partite tra noi sono sempre state con tante occasioni da gol, siamo sempre riusciti a segnare, non la vedo una partita da zero a zero. Tutto passa da quanto sappiamo reggere gli uni gli attacchi dell'altra".

Sul Bologna: "Avversaria per il quarto posto? Assolutamente sì, ma ci penseremo dopo queste due partite. Il Bologna merita tutta la classifica che ha".

Su chi teme di più: "In questo momento il Milan. Ci sono anche Sporting, Juventus e Fiorentina, è un calendario dove non possiamo spendere energie su quello che è. Noi avremo sempre un vantaggio, se va bene siamo contenti per la partita successiva, se non va bene non avremo tempo nemmeno di disperarci. Il Milan in alcuni ruoli ha delle eccellenze, come sulla corsia sinistra, ma questo non toglie nulla agli altri. Il Milan è una squadra di altissimo livello: tutto parte ovviamente dalla fase di contenimento per poter cercare di attaccare".

Su De Ketelaere: "È il miglior De Ketelaere di questo momento, ha margini ma ha intrapreso la strada giusta. Ha preso fiducia, questo è già un bel segnale".

Sulla tattica: "Il Milan è una squadra molto duttile, varia anche coi centrocampisti, sono sempre partite molto ricche sul piano tattico. È anche vero che ci conosciamo, parliamo di due squadre che sono preparate a variare sul piano tattico anche a seconda della partita".

Sulla difesa atlantica: "Sono sempre stato molto contento dei difensori che ci sono stati in questi anni. La fase difensiva è sempre stata tra le più bistrattate, ma è sempre stata tra le prime cinque-sei. L'arrivo di Kolasinac ci ha dato molto, abbiamo avuto qualche problema per un certo periodo, ma ora sembra superato".

