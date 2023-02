Milan-Atalanta, Gasperini: “Loro troppo forti”

Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Atalanta, gara del 24° turno della Serie A 2022-2023

Stefano Bressi

Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro' a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa non è andato: "Abbiamo trovato una squadra forte. Una squadra in crescita, che ha recuperato tanti giocatori e ha fatto un'ottima gara. Noi non abbiamo nulla da rimproverarci, non siamo riusciti a fare risultato. Niente di diverso".

Se hanno pesato le assenze: "No, dietro siamo stati molto bravi. Forse sul secondo gol un po' in ritardo, ma eravamo affaticati e hanno sfiorato tante volte il gol. Dispiace solo prendere gol al primo tiro, per quanto bello e dalla distanza. Abbiamo difeso bene. Abbiamo un gruppo che riesce a tenerci molto in alto in classifica. Abbiamo anche bisogno di aggiungere altri perché sennò facciamo fatica, ma contro il Milan ci sta. Sono forti, hanno vinto il campionato e si stanno ritrovando. Non sono deluso. Ora con l'Udinese sarà fondamentale. Possiamo rendere incolmabile il vantaggio, dando un'indicazione per il nostro tipo di campionato".

4 sconfitte in 5 partite e pochi gol: "Partite diverse perché con la Lazio abbiamo fatto un'ottima gara. Sprecato col Lecce e con il Sassuolo molto atipica. Però questo è un campionato difficile. Diventato, da gennaio in poi, per tutte molto più equilibrato. Succede ogni anno, alcune si migliorano e crescono. Ogni partita è importante e decisiva. Siamo in una fase decisiva. Manteniamo lo stesso spirito e sappiamo che siamo stati molto in alto in classifica con grande merito dei giocatori. Stiamo giocando un campionato che non era il nostro e continuiamo a giocarcelo fino alla fine, anche prendendo passaggi come quello di stasera. Però siamo testardi, ripartiamo e pensiamo alla prossima".

Cosa direbbe al proprio allenatore se fosse presidente: "Non so se Europa League e Conference ci stanno strette. Non riesco a calarmi nei panni del presidente, dovresti chiederlo a lui. Faccio già fatica a stare nei miei".

Su Boga: "Imprescindibile non so se lo stia stato. Ha fatto un paio di partite da titolare, in altre è entrato. Rimane un giocatore particolare. È chiaro che abbiamo avuto Hojlund e Lookman che hanno fatto qualcosa di straordinario. Però fatico a pensare che Lookman ripeta tutti i gol segnati numericamente nel girone d'andata. Hojlund crescerà. Poi speriamo di recuperare gli altri. Abbiamo bisogno anche delle loro giocate e dei loro gol".

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!