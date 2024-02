Milan-Atalanta, data e orario della conferenza di Pioli | PM News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, parlerà in conferenza stampa a Milanello in vista della sfida tra Milan e Atalanta, partita della 26^ giornata della Serie A 2023-2024. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'appuntamento con la conferenza di Pioli sarà alla vigilia alle ore 10:30. Questo perché il Milan ha giocato ieri contro il Rennes, gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Pioli vorrà avere più tempo possibile per prepara la gara contro i ragazzi di Gasperini. Restate comunque su 'PianetaMilan.it' per tutte le news relative alla partita. Sul sito ci sarà anche il live della conferenza. LEGGI ANCHE: Ravezzani, "Milan è una mini crisi. Male il centrocampo. E la difesa..."