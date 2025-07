Milan a Singapore: l’orario della conferenza odierna di Allegri e Tomori

Oggi alle 15:oo locali (ore 9:oo italiane) ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Fikayo Tomori in vista del primo impegno della tournée, il match contro l'Arsenal del 23 luglio alle ore 13:30 italiane. Sempre nel pomeriggio i calciatori scenderanno in campo per il primo allenamento in terra asiatica.