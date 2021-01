Meite: “La chiamata del Milan? Vi racconto quando è arrivata”

Meite, il retroscena sulla chiamata del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Soualiho Meite, centrocampista del Milan, si è presentato oggi in conferenza stampa. Il classe 1994 ha raccontato il momento esatto in cui è arrivata la chiamata del club rossonero. Ecco la sua reazione: “Era prima della partita di campionato. Il mio procuratore mi ha chiamato e mi ha detto che dovevamo parlare con Maldini. Avevo finito l’allenamento ed ero molto contento. Lì ho capito che si poteva fare”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Soualiho Meite >>>