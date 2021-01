Mandzukic: “Se non mi fossi sentito pronto non avrei accettato il Milan”

Ultime Notizie Milan News: le condizioni di Mandzukic

MILAN NEWS – Mario Mandzukic, neo attaccante rossonero, ha parlato in conferenza a Milanello. Il croato si è soffermato in particolar modo sulle sue condizioni fisiche.

“Mi sono allenato duramente negli ultimi mesi. Se non mi fossi sentito pronto non avrei accettato di venire in un grande club come il Milan. Ovviamente avrò bisogno di qualche giorno per conoscere i compagni di squadra, ma io sono pronto a dare il mio contributo quando il mister mi chiamerà in causa”. Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>