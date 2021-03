Mancini: “Voci su Donnarumma? Ecco perché non sono preoccupato”

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato delle voci riguardanti il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Le dichiarazioni

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato delle voci riguardanti il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Le dichiarazioni in conferenza stampa: "Voci su Donnarumma? Non sono preoccupato, i ragazzi sono abituati a questo. Gigio è un po’ più esperto rispetto all’Europeo Under 21, non mi preoccupa più di tanto. Sappiamo che andiamo a giocare una competizione stupenda che non vinciamo da tanti anni e siamo concentrati su quello. Le regole ci sono sempre in una squadra". Intanto ci sono novità importanti sul futuro di Donnarumma. Ecco cosa abbiamo scoperto.