Manchester United, Solskjaer: “Problemi in attacco? Non e così”

Manchester United, le parole di Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, prossimo avversario del Milan in Europa League, ha parlato in conferenza stampa. Solskjaer si è soffermato sui problemi in attacco dei Red Devils, dopo i tre 0 a 0 consecutivi in Premier League.

"Non abbiamo segnato nell'ultima settimana, ma lo abbiamo fatto nelle precedenti sei. Abbiamo battuto Real Sociedad 4-0 e Southampton 9-0, non mi sembra ci siano problemi. Il nostro focus è solo sulla prossima partita e non sulla posizione che raggiungeremo alla fine della stagione . Noi dobbiamo migliorare il più possibile rispetto alla scorsa stagione. Il Manchester City è davanti a noi e ad una certa distanza (14 punti, ndr), quindi la partita sarà un banco di prova contro un'ottima squadra".