Manchester United-Milan, Solskjaer: “Ora spero di recuperare Rashford”

Manchester United-Milan, le parole di Solskjaer in conferenza

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico biancorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni.

“Sapevamo che per vincere dovevamo segnare. Il loro pareggio complica le cose. Prendere gol a un minuto dalla fine è sempre complicato. Vedremo cosa succederà la prossima settimana a ‘San Siro’, dove ci andremo a giocare la partita. Il gol di Amad Diallo è stato molto bello, con i tempi giusti. Il gol di Simon Kjaer è stato costruito bene da loro, con un blocco che gli ha permesso di colpire il pallone. Questo gol ci obbliga a segnare a ‘San Siro‘ e a vincere la partita. Dovremo essere più cattivi”, ha detto Solskjaer.

“Siamo stati lenti, loro hanno giocato bene e in maniera aggressiva. Eravamo lenti nella fase di possesso. Non abbiamo mai giocato rapidamente, sono deluso da questo. Dovremmo recuperare qualche giocatore e vedremo come sarà. Anthony Martial? Dobbiamo valutarlo. Spero di recuperare Marcus Rashford per la gara di Milano. Abbiamo bisogno di lui mentre Edinson Cavani non ci sarà, ha proseguito Solskjaer.

"Abbiamo delle possibilità di passare il turno, abbiamo bisogno di segnare uno-due gol per cambiare le sorti della qualificazione", ha concluso il manager norvegese.