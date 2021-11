Luis Enrique su Brahim Diaz: “Domina con entrambi i piedi e ha fantasia”

Luis Enrique, CT della Nazionale spagnola, ha parlato delle qualità di Brahim Diaz. Queste le dichiarazioni sul trequartista del Milan

Nonostante la positività al Covid arrivata nelle ultime settimane, Luis Enrique ha convocato Brahim Diaz. Il CT della Spagna, in conferenza stampa, ha così parlato delle qualità del trequartista del Milan: "Domina con entrambi i piedi, lo vedi giocare col sinistro e pensi sia il suo piede naturale, lo guardi giocare col destro e pensi lo stesso. E' un giocatore che sa giocare fra le linee, che ha gol, assist, fantasia. Lavoreremo perché migliori nella fase difensiva perché altrimenti non avrebbe posto in nazionale".