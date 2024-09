Giorgio Gorgone, allenatore della Lucchese, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Milan Futuro. Ecco le sue parole

Giorgio Gorgone, allenatore della Lucchese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro il Milan Futuro, in programma nella giornata di lunedì 30 settembre, alle ore 20:45. Ecco, dunque, le sue parole in merito.