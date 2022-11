Lucas Hernandez: “Giocare il Mondiale con mio fratello Theo è incredibile”

Lucas Hernandez, difensore francese, non ha nascosto tutta la sua felicità nel disputare il Mondiale in Qatar insieme a suo fratello Theo

Intervenuto in conferenza stampa insieme ad Adrien Rabiot, Lucas Hernandez ha parlato del Mondiale che sta per iniziare. Queste le sue dichiarazioni: "Più di recente ho giocato centrale, ma mi sento molto a mio agio anche sulla sinistra. Potete stare tranquilli, darò il massimo. Poter giocare un Mondiale con mio fratello è incredibile, mi rende orgoglioso. Ancora non ci credo, saremo insieme in Qatar e ci divertiremo. Sarebbe un orgoglio giocare ma sarei ancor più felice se dovesse toccare a lui". Milan, Ibrahimovic torna a gennaio: i pro e i contro del suo rientro.