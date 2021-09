Liverpool-Milan, Pioli: “Ci siamo scottati, ma abbiamo saputo reagire”

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, è ritornato sulla sconfitta di Anfield contro il Liverpool in Champions League

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, è ritornato sulla sconfitta di Anfield contro il Liverpool in Champions League. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Ci siamo scottati, questo è sicuro. Ad inizio partita. Non solo noi, ma anche i nostri tifosi allo stadio. Abbiamo vissuto una situazione dove tutto era al top, e abbiamo fatto fatica. Pur in difficoltà, però, abbiamo saputo reagire contro un avversario complicato. Segnale di maturità, crescita, forza. Ma dobbiamo essere consapevoli che c'è ancora differenza. In campionato abbiamo vinto perché abbiamo giocato con più qualità e più intensità. Lo stesso ha fatto il Liverpool mercoledì. Mi auguro che questa partita possa farci crescere tanto". Le probabili scelte di Stefano Pioli per Juventus-Milan: formazione quasi obbligata