Liverpool-Milan, Kjaer: “Non ho mai giocato così bene come adesso”

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato in conferenza stampa del grande momento che sta vivendo nella sua carriera

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato alla vigilia di Liverpool-Milan in conferenza stampa. Kjaer si è soffermato anche sul grande momento di forma che sta vivendo: "Siamo sicuramente più forti dell'anno scorso. Fisicamente, tatticamente e mentalmente. Anche io penso di giocare come mai prima. Io gioco bene se la squadra gioca bene, così tutti. Poi le esperienze che ho maturato mi permettono di capire in cosa sono più o meno bravo. Il Mister mi aiuta e facciamo così per ogni giocatore. Mettiamo tutti i giocatori in condizione per fare il meglio". A Liverpool non ci sarà Ibrahimovic. Ecco le sue condizioni.